Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Söhlde: Einbruch in Bauwagen

Hildesheim (ots)

(wil)In dem Zeitraum vom 28.01., 17.00 Uhr bis zum 29.01.2020, 07.55 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in Söhlde-Hoheneggelsen auf einer Baustelle an der L 413 (außerhalb der Ortschaft, Fahrtrichtung Adenstedt, rechts, Höhe km 0,232) einen Bauwagen auf. Durch ein gewaltsam herausgebrochenes Fenster stiegen die Unbekannten in den Bauwagen ein und nahmen in Ermangeleung von Wertgegenständen ein Paar Arbeitshandschuhe mit. Vom Baustellenbereich entwendeten die Täter 6 Bauzaunelement samt zwei daran angebrachter Werbebanner der dort tätigen Baufirma. Der Schaden des Diebesguts wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, Tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

