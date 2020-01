Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Tatverdächtige zu Pkw-Aufbruch festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In der Nacht zum 28.01.2020 kam es gegen 02:45 Uhr in der Annenstraße zu einem Pkw-Aufbruch. Der Polizei gelang es im Rahmen einer anschließenden Fahndung zwei Tatverdächtige zu stellen und festzunehmen.

Den Ermittlungen zufolge wurde an einem geparkten Renault Clio die Beifahrerscheibe zerstört. Aus dem Inneren wurden mehrere Gegenstände entwendet. Durch einen Zeugen wurden zuvor verdächtige Geräusche und anschließend zwei Personen wahrgenommen, die sich an dem betreffenden Fahrzeug zu schaffen machten. Die Personen entfernten sich anschließend in Richtung Güntherstraße.

Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab, worauf eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet wurde. In der Neuen Straße trafen die Beamten auf einen 21-jährigen Mann sowie eine 17-jährige Frau, beide aus Hildesheim, auf die die Beschreibung passte. Bei einer Überprüfung konnten sowohl Aufbruchwerkzeuge als auch Diebesgut aus dem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Personen wurden festgenommen und zur Dienststelle in die Schützenwiese gebracht. Die 17-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen den 21-jährigen, der bereits wegen Eigentumsdelikten unter Bewährung stand, erließ das Amtsgericht Hildesheim am 29.01.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

