Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher versuchen in mehrere Geschäfte in Hildesheim einzusteigen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Im Zeitraum zwischen dem 27.01.2020, 16:00 Uhr, und dem 28.01.2020, 09:00 Uhr, kam es im Bereich der Hildesheimer Neustadt zu versuchten Einbrüchen in vier Geschäfte.

Betroffen waren ein Friseurgeschäft und eine Schneiderei am Neustädter Markt sowie ein Büro und ein Kosmetikgeschäft in der Goschenstraße. In allen Fällen wurde versucht, die Eingangstüren gewaltsam zu öffnen. Zu einem Eindringen in die betroffenen Objekte kam es nicht. Der entstandene Gesamtschaden wurde vorläufig auf einen unteren, vierstelligen Betrag geschätzt.

Beobachtungen und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Polizeiinspektion Hildesheim

