Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto bleibt auf der Seite liegen - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 28.03.2020, ist ein Auto auf der L 159 zwischen Tiengen und Detzeln auf der Seite liegen geblieben, nachdem es gegen den Bordstein geprallt war. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der 35-jährige war gegen 19.45 Uhr am Ende einer Linkskurve gegen den Bordstein gekommen. Der Renault des Mannes kippte auf die Fahrerseite und rutschte auf der Straße noch gut vierzig Meter weit, bis er zum Stillstand kam. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten den verletzten Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Renault entstand Blechschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den demolierten Wagen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell