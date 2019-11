Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radler attackiert Angestellten - Polizei ermittelt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Dienstagvormittag (26.11.2019) gegen 11 Uhr blies ein 58-jähriger Angestellter der Samtgemeinde Land Hadeln am sogenannten Mühlenberg (kleiner Hügel an der Einmündung Stader Straße Ecke Scholienstraße) das Laub vom Fußweg auf die Grünfläche. Ein Radfahrer fuhr aus Richtung Stader Straße an dem Mann vorbei und versetzte ihm dabei einen Schlag in den Nacken. Der Radfahrer flüchtete in Richtung Scholienstraße, der 58-Jährige begab sich in ärztliche Behandlung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 30 und 40 Jahre alt

- etwa 1,80 Meter groß und dünn

- trug eine graue Jacke und eine dunkle Mütze

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell