Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Wohnhauseinbruch schwarzen Mercedes-Benz von Auffahrt gestohlen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Dienstagfrüh (26.11.2019) vermutlich zwischen 3:30 Uhr und 4:30 Uhr brachen noch unbekannte Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg in Hagen im Bremischen. Der oder die Täter entwendeten einen Autoschlüssel und entkamen mit dem dazugehörigen schwarzen Mercedes-Benz Kombi (E 220 d), Erstzulassung 2016, mit CUX- Kennzeichen, der auf der Auffahrt stand. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 - 9480) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

