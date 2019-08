Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gartenhütte in Effolderbach brannte ++ Frischlinge angefahren ++ Unfallflucht in Bad Vilbel ++ Autoscheibe am Friedhof eingeschlagen ++ u.a.

Friedberg (ots)

Zwei Autos angefahren

Bad Nauheim: In der Zanderstraße konnte ein Verkehrsteilnehmer zwischen 19 Uhr am Sonntag und 18.30 Uhr am Montag die Breite seines Fahrzeuges offenbar sehr schlecht abschätzen. Er streifte im Vorbeifahren zwei dort am Fahrbahnrand abgestellte PKW und verursachte an diesen einen Schaden von rund 2000 Euro. Da der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf diesen.

Fahrrad geklaut

Bad Vilbel: Auf dem Festplatz hinter dem Zelt auf dem Vilbeler Markt entwendete ein Dieb zwischen 21 Uhr am Sonntag und 18.30 Uhr am Montag ein Raleigh Nightflight man Fahrrad im Wert von 650 Euro, obwohl es mit zwei Schlössern gesichert war. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades.

Kurve nicht bekommen

Bad Vilbel: Nachdem es am Montag gegen 17.10 Uhr im Einmündungsbereich Elisabethenstraße / Am Drais einen lauten Knall gab, wurden Zeugen auf einen davonfahrenden PKW aufmerksam, dessen Fahrerin offenbar zuvor beim Abbiegen die Kurve nicht bekommen hatte und gegen eine Grundstücksbegrenzung geprallt war. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte die Polizei den PKW ermitteln, mit dem der Unfall vermutlich verursacht wurde. Es handelt sich um einen weißen Peugeot 508. Noch unklar ist, wer den PKW zum Unfallzeitpunkt nutzte, wobei Hinweise darauf vorliegen, dass eine Minderjährige ohne Fahrerlaubnis mit dem PKW unterwegs gewesen sein könnte. Weitere Zeugen des Unfalls bzw. solche die Hinweise auf die Fahrerin des Peugeot geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, in Verbindung zu setzen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Frischlinge angefahren

Butzbach: Mehrere Frischlinge querten am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.50 Uhr die Fahrbahn der Landstraße 3056 zwischen Hoch-Weisel und Butzbach. Eine 26-jährige Butzbacherin konnte mit ihrem PKW einen Zusammenstoß mit den Tieren nicht mehr verhindern. Ein Frischling starb bei der Kollision, ein anderer musste aufgrund seiner Verletzungen von der Polizei von seinen Leiden erlöst werden. Die Butzbacherin blieb unverletzt. An ihrem PKW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Gartenhütte brannte

Ortenberg: Um kurz vor 02 Uhr in der Nacht zum heutigen Dienstag hörte eine Anwohnerin der Breslauer Straße in Effolderbach ein Knistergeräusch. Als sie diesem auf den Grund ging, bemerkte sei eine brennende Gartenhütte auf einem Nachbargelände. Die Feuerwehr löschte die Überreste der Gartenhütte ab, die samt Inventar abbrannte. Die Brandursache ist unklar. Durch den Brand kam es auch zu Schäden an Rollläden des Wohnhauses.

Scheibe eingeschlagen

Wölfersheim: Am Waldfriedhof in der Römerstraße in Södel stellte eine Wölfersheimerin am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr ihren roten Citroen Berlingo ab. Als sie um 11.20 Uhr zum Auto zurückkehrte hatte ein Dieb eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen und das Portemonnaie aus dem Innenraum entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Spiegel ab

Wöllstadt: Im Wartweg in Nieder-Wöllstadt stand der weiße Smart einer Wöllstädterin zwischen 19.30 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag. In dieser Zeit trat vermutlich ein Unbekannter den Außenspiegel des PKW ab, so dass ein Schaden von 250 Euro entstand. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

