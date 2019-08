Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht ++ Tretroller gestohlen ++ Einbrüche in Assenheim ++ u.a.

Friedberg

Gesundheitliche Probleme

Autobahn 5: Ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Lettland kam am Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr, mit seinem Sattelzug zwischen Friedberg und Ober-Mörlen von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug streifte die rechts neben der Fahrbahn angebrachte Leitplanke. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Fahrer, der vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Tretroller gestohlen

Bad Vilbel: Einen Wert von 200 Euro hat der hochwertige Tretroller "Micro Scooter Black", der einem Vilbeler letzten Donnerstag am Bahnhof gestohlen wurde. Um 06 Uhr stellte er den Roller an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz ab, als er um 08.15 Uhr zurückkehrte war der Roller verschwunden. Um Hinweise auf den Verbleib des Rollers bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Einbrüche

Niddatal: Am vergangenen Wochenende, zwischen 13.30 Uhr am Samstag und 06 Uhr am Sonntag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Nieder-Wöllstädter-Straße in Assenheim. Aus der Kasse konnte der Dieb eine geringe Menge Bargeld von etwa 25 Euro entwenden. Möglicherweise in Zusammenhang damit steht der Einbruch in eine Post- und Bäckereifiliale in der Hauptstraße, der zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 04.20 Uhr am Montag verübt wurde. Der Täter öffnete gewaltsam eine Tür und bediente sich aus drei im Geschäft befindlichen Retoure-Paketen. Was er daraus entwenden konnte ist noch unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Unfallfluchten

Bad Nauheim: Zeugen werden gesucht nach einer Unfallflucht im Zeitraum von Mittwoch 17.30 Uhr bis Freitag 19 Uhr. Einen weißer Hyundai beschädigt in diesem Zeitraum ein Unbekannter in der Burgpforte / Franz-Groedel-Straße auf der Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, zu melden. (cg)

Bad Nauheim: Ein 84- jähriger Butzbacher beging am Sonntag vermutlich Fahrerflucht, konnte mit Hilfe eines Zeugen jedoch ermittelt werden. Der Beschuldigte soll am Sonntag gegen 17Uhr In der Au ein abgestelltes Motorrad gerammt haben. Dieses kam daraufhin zu Fall und löste eine Kettenreaktion mit drei Fahrrädern aus. Allerdings wurde nur das Motorrad beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. (cg)

Büdingen: Wer den Schaden von etwa 3500 Euro an der Fahrerseite eines schwarzen Toyota Aygo verursachte, dazu bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um Hinweise. Zwischen 19.45 Uhr am Sonntag und 09 Uhr am Montag stand der Toyota in der Pfnorrstraße am Fahrbahnrand und wurde bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Friedberg: Ein Unbekannter fuhr am Freitag zwischen 12.45 Uhr bis 13.20 Uhr den Außenspiegel eines grauen VW Caddy Life ab. Die Geschädigte 54- jährige parkte ihren Pkw in dieser Zeit am Edelspfad in Höhe der Adolf Reichwein Schule. Der Sachschaden beläuft sich wegen des jetzt fehlenden linken Außenspiegels auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg. Tel.: 06031-601-0. (cg)

Nidda: In Wallernhausen, in der Obergasse wurde am Samstag zwischen 18.25Uhr und 18.45Uhr ein weißer BMW am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. Die 67- jährige Halterin parkte ihren Wagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der 30er Zone. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042-9648-0. (cg)

Ranstadt: Auf der Kreissstraße 198 zwischen Ranstadt und Bellmuth kam der Fahrer eines BMW am Montagabend, gegen 21.25 Uhr, zu weit auf die Gegenfahrbahn. Ein 66-Jähriger aus Nidda versuchte dem Entgegenkommenden auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Außenspiegel nicht verhindern. Am Rolls-Royce des Niddaers entstand dabei ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach in Richtung Ranstadt davon. Um Hinweise auf diesen bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

