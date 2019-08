Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zwei neue Termine für die Fahrradcodierung in Friedberg und Bad Nauheim

Friedberg (ots)

Temperaturen um die dreißig Grad, strahlend blauer Himmel und viel Sonne. Dieses Wetter ist ein grandioses Fahrradfahrwetter, was viele nutzen. Aber wer sich mit dem Rad bewegt muss es ab und zu mal abstellen und vielleicht auch für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen. Um Dieben, die es auf ihr Fahrrad abgesehen haben, wenig Chancen zu geben, sollte man sich hochwertige Fahrradschlösser für diesen Fall zulegen. Zudem sollte das Fahrrad immer an einem festen Gegenstand befestigt werden und das möglichst am Rahmen des Fahrrades.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gelingt es Dieben aber leider immer wieder abgestellte Fahrräder zu klauen. Aus diesem Grund bietet die Polizei eine Fahrradcodierung an. Bei dieser wird eine sogenannte F.E.I.N- Codierung in den Rahmen des Zweirades geprägt. Dadurch kann die Polizei schnellstmöglich den Besitzer ausfindig machen, wenn das Rad bei einer Kontrolle oder als Fundstück auffällt. Aber meist lassen die Diebe direkt die Finger von codierten Fahrrädern, weil sie genau wissen, dass man mit dieser Nummer den rechtmäßigen Besitzer bei einer Kontrolle sofort ausfindig machen kann und der Diebstahl somit auffliegen würden.

Am Mittwoch, den 04.09.2019 ist es wieder soweit: Die Wetterauer Polizei bietet von 9-15 Uhr eine weitere Codierung bei der Polizeistation in Friedberg an, wofür noch einige Plätze zu haben sind. Aufgrund der großen Nachfrage für die letzte Codierung in Bad Nauheim gibt es hierfür sogar noch einen Zusatztermin. Am 18.09. zwischen 09 und 15 Uhr haben Interessierte hier die Möglichkeit ihr Fahrrad beim Polizeiposten in der Hauptstraße codieren zu lassen. Die Codieraktion ist kostenlos, es gibt jedoch zwei Voraussetzungen: Sie müssen nachweisen, dass Sie der rechtmäßige Besitzer des Fahrrades sind, etwa mit einer Rechnung, und Sie müssen sich vorher anmelden. Interessierte tun dies bitte unter der Telefonnummer: 06031-601-462. Dies ist an Werktagen von 8 bis 15 Uhr möglich. Carbonrahmen können leider nicht codiert werden.

Noch ein Tipp für alle Zweiradbesitzer: Ob Kinderrad, hochwertiges Rennrad oder E- Bike, nutzen sie den Fahrradpass. In diesem können sie von der Rahmennummer, über die Farbe, die Beschreibung der Gangschaltung bis zu Besonderheiten alle Details ihres Fahrrades festhalten Ergänzt mit einem Bild haben sie so immer alle notwenigen Daten sofort zur Hand, wenn doch ein Dieb sich an ihrem Zweirad vergreifen sollte. Den Fahrradpass gibt es sogar als App für Smartphone.

Chantal Glasenhardt, Praktikantin / Sylvia Frech, Pressesprecherin

