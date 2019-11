Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei ermittelt nach illegaler Abfallentsorgung

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Samstagvormittag (23.11.2019) wurden in der Gemarkung Elmlohe an einem Feldweg zwischen den Kreisstraßen 60 und 61 ca. 100 Altreifen aufgefunden, die Unbekannte dort offenkundig illegal entsorgt haben. Die Täter hielten mit dem Transportfahrzeug auf dem Feldweg an und warfen die Reifen nach links und rechts in den Grünstreifen. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen illegaler Abfallentsorgung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 - 9280).

