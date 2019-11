Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am heutigen Montagmorgen (25.11.2019) entwendete jemand gegen 9:50 Uhr ein Mountainbike, das vor einer Drogerie am Lindenhof-Center in Langen abgestellt gewesen ist. Das Fahrrad war mit einem Ringschloss gesichert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des abgebildeten Rades machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter Tel.: 04743 - 9280 oder bei der Polizeistation Langen zu melden (Tel.: 04743 - 928270).

