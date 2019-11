Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven, für Sonntag, den 24.11.2019

Cuxhaven

Cuxhaven

Festnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus

Nachdem zwei albanische und ein mazedonischer Täter aus dem Hamburger Raum im Alter von 19 - 26 Jahre in ein Wohnhaus in Cuxhaven eingebrochen waren, flüchteten sie mit einem Pkw. Ein Zeuge und der Geschädigte konnten Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben, wodurch es zu einem schnellen Festnahmeerfolg durch die Polizei Cuxhaven kam. Bei den Beschuldigten und im Fahrzeug konnte Diebesgut zu dem Einbruch und diverses Einbruchwerkzeug festgestellt werden.

Dreimal Alkohol am Steuer

1. Am Sonntagmorgen, gegen 02:35 Uhr, wurde in der Altenwalder Chaussee ein VW Golf kontrolliert. Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 31jährigen Fahrzeugführerin aus Cuxhaven 1,49 Promille.

2. Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr wurde ein VW Golf in der Lüdingworther Straße kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 41jährigen Cuxhavener ergab 1,95 Promille.

Bei den beiden Erstgenannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da die Alkoholkonzentration über 1,1 Promille lag, es wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine beschlagnahmt.

3. Gegen 03:24 Uhr, am Sonntagmorgen stellte eine Streife in der Straße Am Kanal einen Seat aus Osterholz fest. Die 31jährige Fahrzeugführerin aus Osterholz stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 0,76 Promille.

Die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Geestland

Wurster Nordseeküste/ Bundesautobahn - Alkohol am Steuer

Am 23.11.2019, gegen 20:50 Uhr, wurden Beamte des PK Geestland auf einen Peugeot 207 aufmerksam und führten eine Kontrolle durch. Bei der 36-jährigen Osterholzerin konnte während der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung von über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen die junge Fahrzeugführerin eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Cuxhaven/ OT Altenwalde; Bundesautobahn - Pkw zwingt Sattelzug zur Vollbremsung

Ein 46-Jähriger aus der Gemeinde Hatten war am Mittwochmittag (20.11.2019, gegen 13:45 Uhr) mit seiner Sattelzugmaschine auf der Autobahn in Richtung Cuxhaven unterwegs, als ein bronzefarbener VW Golf 6 an der Anschlussstelle Altenwalde kurz vor ihm einscherte, um die Autobahn zu verlassen. Der unbekannte Fahrzeugführer achtete offensichtlich nicht auf den herannahenden Laster und lösten so eine fatale Kettenreaktion aus. Der Notbremsassistent des Sattelzuges schaltete sich ein. Dadurch verrutschte die Ladung des Sattelaufliegers (hier: Schlamm) und zerriss die zur Sicherung benutzte Plane. Der Schlamm geriet im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn und beschmutzte die Zugmaschine erheblich.

Das Fahrzeug, dass den Unfall ausgelöst hatte, entfernte sich unerkannt. Die Reinigung der Fahrbahn nahm etwa 45 Minuten in Anspruch. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland, Tel.: 04743-9280, zu melden.

Schiffdorf

Am Sonntag, den 24.11.2019, gegen 11:23 Uhr, stellten Beamte der Polizei Schiffdorf fest, dass an einem Wirtschaftsweg südlich des Spadener Sees etwa zwei Kubikmeter asbesthaltige Eternitplatten entsorgt wurden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Schiffdorf unter Tel. 04706 / 9480.

