Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Achtung: Falsche Polizeibeamte drohen mit Haftbefehl

Cuxhaven (ots)

Geestland. Die Masche ist nicht neu. Falsche Staatsanwälte und falsche Polizeibeamte rufen vorzugsweise bei älteren Mitmenschen an und behaupten, es lägen Haftbefehle gegen sie vor. Die Angerufenen müssten "kooperieren", sonst würden Haftbefehle vollstreckt.

Die Polizei geht davon aus, dass diese Anrufe der Vorbereitung von Straftaten dienen. Oftmals werden Aktenzeichen und Rückrufnummern der vermeintlich zuständigen Staatsanwaltschaft genannt, so dass der Eindruck entsteht, man telefoniere bei einem Rückruf mit der echten Behörde. Im Folgenden bekommt man die Weisung, einen haftbefreienden Geldbetrag zu überweisen.

So weit kam es in dem kürzlich der Polizei in Geestland mitgeteilten Fall nicht. Die Angerufene ließ sich auf keine weiteren Gespräche ein und legte auf.

"Lassen Sie sich am Telefon nicht mit dieser Masche unter Druck setzen. Außerdem weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Sie die Polizei niemals mit der Rufnummer "110" im Display anrufen wird", betont die Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

