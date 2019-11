Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Pkw nach Überholmanöver im Straßengraben - Beide Fahrer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Freitagfrüh (22.11.2019) gegen 7 Uhr setzte ein 36-jähriger VW Passat-Fahrer zwischen Langen und Imsum auf dem Norderweg zum Überholen an, als ein vorausfahrender Seat Ibiza-Fahrer (56 J) plötzlich ebenfalls ausscherte, um zu überholen. Beide Pkw gerieten anschließend in einen Straßengraben, wobei der Seat auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Der Norderweg musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und für die Pkw-Bergung per Kran etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell