POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Exhibitionist im Garten

Achim/Uphusen. Eine Anwohnerin der Lenke-Schlesinger-Straße bemerkte am Sonntag, kurz nach Mitternacht, einen unbekannten Mann in ihrem Garten. Bei näherem Hinsehen stellte sie fest, dass der Unbekannte exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Er ergriff schließlich unerkannt die Flucht. Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 55 Jahre alten Mann handeln, der korpulent und 170 bis 175 cm groß ist. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Zaun beschädigt

Kirchlinteln. Zum wiederholten Male wurde der Zaun der Schulsportanlage an der Schulstraße beschädigt. Die unbekannten Täter kniffen im Laufe der vergangenen Woche ein Loch in den Zaun, vermutlich um auf den dortigen Bolzplatz zu gelangen. Nun ermittelt die Polizeistation Kirchlinteln wegen Sachbeschädigung und wegen Hausfriedensbruchs. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Personengruppen werden unter Telefon 04236/1480 entgegengenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Alkoholisiert am Steuer

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei Osterholz hat am Montagabend einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 19 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Pennigbütteler Straße den 56-jährigen Ford-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann war mit 1,44 Promille erheblich betrunken. Daher musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Helge Cassens

