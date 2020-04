Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpresserische E-Mails

Kaiserslautern (ots)

Zwei Fälle von Erpressung sind am Wochenende bei der Kripo angezeigt worden. Beide Betroffene aus dem Stadtgebiet meldeten unabhängig voneinander, dass sie eine E-Mail mit erpresserischem Inhalt bekommen hatten. Sowohl der 60-jährige Mann als auch die 42-jährige Frau wurden in dem Schreiben aufgefordert, dass sie 2.000 Dollar via Bitcoin bezahlen sollten - andernfalls würden "belastende Videos" im Internet hochgeladen und über Soziale Netzwerke an Freunde und Bekannte verbreitet.

Beide Mailempfänger gingen nicht auf die Forderung ein, sondern entschlossen sich, Strafanzeige zu erstatten. Die Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Wenn Sie eine solche erpresserische E-Mail erhalten und sich zur Anzeige entschließen, heben Sie bitte unbedingt die Original-Mail in Ihrem Postfach auf. Nur mit Hilfe der Daten, die sozusagen "im Hintergrund" dieser Mail enthalten sind, können die Ermittler den Absender ausfindig machen. |cri

