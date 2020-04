Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschen und offene Autos sind Einladung für Diebe

Kaiserslautern (ots)

Eine geöffnete Autoscheibe haben Diebe in der Beethovenstraße ausgenutzt: Am Samstagmorgen stellte der Fahrzeugbesitzer fest, dass unbekannte Täter in das Wageninnere eingedrungen sind und alles durchwühlten. Offenbar fanden sie aber nichts "Verwertbares" - gestohlen wurde lediglich das Bordbuch des Pkw. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Auch die genaue Tatzeit ist unklar. Festgestellt wurde der Diebstahl um 8.30 Uhr.

Eine sozusagen "günstige Gelegenheit" entdeckten unbekannte Täter auch im Fauthweg: Hier stand in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Pkw unverschlossen in Höhe des Hauses Nummer 1. Und nicht nur das: Im Wagen lag auch noch die Handtasche der Autobesitzerin. Das ließen sich die Diebe nicht zweimal sagen - sie drangen in das Fahrzeug ein und nahmen die Tasche mit. Damit verschwanden auch Personalausweis, Führerschein, EC-Karte und weitere Dokumente der 21-jährigen Frau. Täterhinweise gibt es nicht; die Tatzeit liegt zwischen 18 und 8 Uhr.

Dass sie ihre Handtasche im Auto zurückließ, ist auch einer weiteren Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntagmittag zum Verhängnis geworden. Die 57-Jährige stellte ihren Mercedes Viano gegen 12.30 Uhr in der Verlängerung der Entersweilerstraße am Waldrand ab und ging spazieren. Als sie gut zwei Stunden später zu ihrem Auto zurückkam, entdeckte die Frau, dass unbekannte Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Tasche, die zwischen den Sitzen stand, mitgenommen hatten. Darin befanden sich Geldbeutel, Bargeld, Führerschein, Personalausweis und EC-Karte.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer sich an den Autos zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

An dieser Stelle noch einmal unsere Empfehlung: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Lassen Sie nichts im Wagen zurück, was für Diebe interessant sein könnte! - Dazu gehören auch Taschen, die von außen gesehen werden können - ganz egal, was sich darin befindet - ebenso wie Münzen, Handys oder sonstige Wertgegenstände. |cri

