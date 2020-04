Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbefugter Eindringling

Kaiserslautern (ots)

Weil ein unbefugter Eindringling am Sonntagabend auf einem (ehemaligen) Firmengelände in der Königstraße gesichtet wurde, ist eine Polizeistreife ausgerückt. Die Beamten konnten den "Mann mit dem Rucksack" gegen 19 Uhr ausfindig machen. Er war gerade dabei, über einen Zaun zu klettern und das Areal in Richtung Bahnsteig zu verlassen. Dort wurde der Mann von den Einsatzkräften gestellt, seine Personalien überprüft und sein Rucksack durchsucht. Dabei kam eine noch verpackte Spezial-Atemschutzmaske zum Vorschein. Darauf angesprochen, gab der 58-Jährige zu, die Maske auf dem Gelände an einem der Gebäude entdeckt und eingesteckt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Maske Arbeitern einer Firma gehören, die an dem Gebäude derzeit Sanierungsarbeiten durchführen. Die Maske wurde sichergestellt und der 58-Jährige mit einer Strafanzeige im Gepäck wieder entlassen. |cri

