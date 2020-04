Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich mit einem Stein haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Eisackerstraße die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde aus dem Mietwagen nichts gestohlen. Der Schaden an Fahrzeug dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist in der Nacht zum Sonntag Verdächtiges in der Eisackerstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell