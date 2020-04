Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kupfer-Diebe gestellt

Kaiserslautern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Wochenende drei mutmaßliche Kupfer-Diebe festgenommen. Das Trio war am späten Sonntagabend beobachtet worden, als es an einem Kindergarten-Gebäude in der Maximilian-Straße ein Fallrohr abmontierte und mitnahm. Durch den Hinweis, dass die Täter mit einem Pkw in Richtung Otterbach davongefahren seien, konnte die ausgerückte Streife wenig später das beschriebene Fahrzeug in Otterbach ausfindig machen. Im Wagen saßen zwei Männer und eine Frau, und auf der Rückbank lag das gestohlene Fallrohr.

Die Personalien der drei Tatverdächtigen wurden überprüft und das Trio für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht. Der 34-jährige Fahrer des Pkw war nüchtern, sein 47-jähriger Beifahrer sowie die 48 Jahre alte Mitfahrerin standen allerdings deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei ihnen wurden Alkoholpegel von 2,17 und 1,34 Promille in der Atemluft gemessen. Alle drei müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

