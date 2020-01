Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Brückensperrung - Anpassung der Ampelschaltung in der Wormser Straße zur Verringerung der Staubildung

Mainz (ots)

Mittwoch, 15. Januar 2020, 20:30 Uhr

In den ersten Tagen der Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke, hat es insbesondere in der Wormser Straße starke Rückstaus und Verzögerungen gegeben. Ursächlich dafür war zum Teil die Ampelanlage an der Einmündung zur Weisenauer Hohlstraße. In enger und guter Abstimmung zwischen der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Mainz und der Polizei Mainz wurde daher am Mittwochnachmittag eine Anpassung der Ampelschaltung getestet, für gut befunden und wird ab Donnerstagmorgen umgesetzt. Zu den Hauptverkehrszeiten, morgens zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr und nachmittags zwischen 15:30 und 18:00 Uhr wird die Ampelanlage ausgeschaltet. Nachts ist sie bereits ausgeschaltet. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird in dem Bereich der Einmündung dauerhaft auf 30 km/h reduziert. Die Hohlstraße wird für den Durchgangsverkehr nicht mehr befahrbar sein und mit dem Hinweis "Anlieger frei" versehen. Für die Fahrgäste des ÖPNV wird ein Fußgängerüberweg eingerichtet. Die Stadt Mainz und die Polizei Mainz erhoffen sich von diesen Maßnahmen eine deutliche Verringerung der Staubildung und der Verzögerungen in der Wormser Straße. Gleichzeitig sind die Verkehrsteilnehmer aufgefordert, mit größtmöglicher Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit selbst für einen störungsfreien Verkehrsfluss zu sorgen. Die neue Regelung wird am Donnerstagmorgen durch die Polizei überwacht.

