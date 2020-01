Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Derzeitiges polizeiliches Fazit zur Verkehrssituation im Rahmen der Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz

Stadtgebiet Mainz und nahes Umland (ots)

Nachdem es am Montag im Berufsverkehr zu größeren Verkehrsbehinderungen und Staus mit einer Gesamtlänge von etwa 45 Kilometern, vornehmlich auf den Zubringerautobahnen A 60 und A 643 sowie der B 9 kam, herrschte in der Stadt Mainz im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke sowie auf den großen innerstädtischen Verkehrsachsen weniger Verkehr als üblich. Insbesondere jedoch an den Zubringerstraßen sowie den Anschlussstellen zu den Autobahnen war eine erhöhte Belastung ab etwa 07.00 Uhr festzustellen. Dabei wurde teilweise mit polizeilicher Verkehrsregelung für einen schnelleren Verkehrsfluss gesorgt. An der Theodor-Heuss-Brücke selbst kam es laut dem dortigen Sicherheitsdienst zu keinen besonderen Problemen. Im Bereich der Autobahnen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Heidesheim zwischen 06.10 Uhr und 06.24 Uhr zu sechs Verkehrsunfällen, welche den Verkehrsfluss ebenfalls erheblich störten. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Am Abend war ein früheres Einsetzen des Berufsverkehrs zu beobachten. Jedoch auch hier musste lediglich im Bereich der Salvatorstraße/Rheinstraße und Hohlstraße/Wormser Straße, wie auch am Morgen, polizeilich geregelt werden. Die Situation entspannte sich dadurch gegen 17.00 Uhr merklich und ging gegen 18.00 Uhr in den Normalverkehr über. Alles in allem hielten sich die Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr in Grenzen.

Gegen 06.00 Uhr am Dienstagmorgen stieg das Verkehrsaufkommen durch den morgendlichen Berufsverkehr auf den Autobahnen rund um Mainz sehr stark an. Es kam zu teilweise stockendem Verkehr und Staus. Offensichtlich hatten sich viele Pendler schon früher auf den Weg zur Arbeit gemacht. Auch an diesem Morgen kam es auf der Autobahn sowie im Stadtgebiet Mainz zu einigen Unfällen. Diese wirkten sich jedoch nicht so negativ auf die Verkehrslage wie am Vortag aus. Selbst ein Twitter-Nutzer berichtete um 09:11 Uhr, dass er "heute Morgen von Mainz nach Wiesbaden über die Weisenauer Brücke knapp 40 Minuten üblicher Zeit benötigt hat". An diesem Tag verringerte sich im abendlichen Berufsverkehr ab etwa 17.00 Uhr ebenfalls das Verkehrsaufkommen merklich und führte zu keinen größeren Behinderungen.

Am Mittwochmorgen entspannte sich die Situation auf den Autobahnen und der Innenstadt erneut. Auf den Autobahnen und der B 9 rund um Mainz kam es ebenfalls wieder zu stockendem Verkehr und einem Gesamtstauvolumen von etwa 30 KM. Dazu dürften jedoch maßgeblich vier Unfälle auf der A 60 in Höhe der Anschlussstelle Laubenheim/Weisenauer Brücke in Fahrtrichtung Hessen zwischen 07.02 Uhr und 07.57 Uhr beigetragen haben. Insgesamt kann von der Polizei Mainz festgestellt werden, dass sich die Verkehrsteilnehmer inzwischen mit der Situation arrangiert haben. Zur Entlastung des doch insgesamt hohen Verkehrsaufkommens wird empfohlen, vermehrt auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.

