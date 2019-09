Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Büros eines Bekleidungsgeschäfts - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Auf noch unbekannte Art und Weise verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter am Montag, zwischen 21:15 Uhr und 23 Uhr, Zugang zum Treppenhaus eines Bekleidungsgeschäfts im Quadrat O5. Die Unbekannten machten sich im Obergeschoss mit brachialer Gewalt an einer Zugangstür zu schaffen und gelangten so in die Büroräume, wo sie noch insgesamt drei weitere Türen aufbrachen. Sie versuchten gewaltsam zwei Tresore zu öffnen, was allerdings scheiterte. Nachdem sie anschließend einen Schrank nach Stehlenswertem durchwühlt hatten, waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Ob aus den Räumlichkeiten etwas gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

