Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Abschleppreifes Auto nach Zusammenstoß mit Wildschwein

Malsch (ots)

Am frühen Dienstag, gegen 3:40 Uhr, kollidierte ein 51-jähriger VW-Fahrer auf der B3, in Höhe der Kreuzung zur L546, mit einem Wildschwein. Das Tier wurde von dem Auto frontal erfasst und dabei offenbar verletzt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war das Wildschwein jedoch weder vor Ort noch im näheren Umfeld festzustellen. Ein Jagdpächter wurde verständigt. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt, dessen VW war allerdings durch den heftigen Aufprall massiv beschädigt worden. Er musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

