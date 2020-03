Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Wegen Corona: Landesfeuerwehrverband sagt Veranstaltungen ab

Kiel (ots)

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein hat gestern (11.3.2020) eine gemeinsame Empfehlung mit dem schleswig-holsteinischen Innenministerium veröffentlicht, wonach mit Rücksicht auf die Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren für die nächsten Wochen von Versammlungen und Dienstveranstaltungen abzusehen ist. Das betrifft in der Konsequenz natürlich auch die eigenen Veranstaltungen des Landesfeuerwehrverbandes.

Daher werden ab sofort und vorerst bis zum 30. April alle geplanten Versammlungen, Foren und Lehrgänge des LFV SH abgesagt.

Im Einzelnen betrifft dies:

14.03.2020: Seminar Kinderschutz "Irgendetwas stimmt da nicht" 21.03.2020: Fortbildung der Fachwarte "Feuertaufe" 21.03.2020: Forum "Ausbildung" 28.03.2020: Landesjugendfeuerwehrversammlung (neuer Termin folgt) 28.03.2020: Forum "ABC-Gefahrgut" 03.-04.04.2020: Fortbildung Soziale Medien 04.04.2020: Lehrgang für Betreuer in der Jugendfeuerwehr 17.-18.04.2020: Netzwerktreffen des Teams Konfliktberatung 21.04.2020: Forum Leistungsbewertung "Roter Hahn" 25.04.2020: Landesfeuerwehrversammlung (neuer Termin folgt) 28.-29.04.2020: Forum "Technik" & Kreisschirrmeister / hauptamtl. Gerätewarte 30.04.2020: Forum "Brandverhütung"

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und sichern so den Schutz der Bevölkerung. Es geht uns darum, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts so gut wie möglich umzusetzen, um die Ausbreitung des Corona-Virus, wenn nicht zu stoppen, dann so weit wie möglich zu verzögern. Dazu gehört auch, größere Menschenansammlungen zu meiden.

Darüber hinaus empfehlen wir allen Abteilungen in den Feuerwehren den Dienstbetrieb ebenfalls zunächst bis zum 30. April 2020 einzustellen. Die Entscheidung obliegt natürlich den jeweiligen Wehrführern.

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell