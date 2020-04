Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksäcke aus Baustellen-Lkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag zwei Bauarbeiter in der Marktstraße bestohlen. Die Diebe rissen sich die Rucksäcke der Männer unter den Nagel, als ihre Opfer Bauarbeiten an der Stiftskirche durchführten. Die Rucksäcke hatten die Arbeiter in ihrem Lastwagen deponiert. Der Wagen war unverschlossen, als die Diebe zugriffen. Zeugen, denen zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell