Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagmorgen die Polizei verständigt. Der Zeuge meldete, dass hinter dem Kiosk am Viadukt eine reglose Person am Boden liege.

Als die Beamten wenig später an der Unterführung ankamen, trafen sie einen 48-Jährigen an. Der Mann war zwar ansprechbar, konnte sich aber ohne Hilfe nicht auf den Beinen halten. Die Einsatzkräfte stellten Alkoholgeruch fest. Der Betroffene war nicht in der Lage, seinen Heimweg alleine anzutreten und konnte auch keine Kontaktperson benennen, die ihn hätte abholen können. Deshalb nahm in die Polizei mit zur Dienststelle.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,46 Promille. Der Betrunkene verbrachte den Tag in einer Ausnüchterungszelle. |mhm

