POL-GS: Pressemeldung PK Seesen vom 16.02.2020

Körperverletzung

Am 16.02.2020, um 04.15 Uhr, kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Seessen zu einer Körperverletzung. Ein 39jähriger Seesener soll mit seiner 32 jährigen Ex-Freundin in Streit geraten sein, und ihr dabei mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Gegen den 39 jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 15.02.2020, um 10.50 Uhr, befuhr eine 40jährige Münchehöferin mit ihrem Pkw die K 65 von Gittelde in Rtg. Münchehof. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend auf eine angrenzende Wiese. Am Pkw und einem Leitpfosten entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2100 Euro. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

