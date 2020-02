Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Rheinsbergring/Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

Unbekannten Tätern gelang es am Sonntag (9.2.20) nicht, in ein Haus an der Straße "Rheinsbergring" in Ascheberg einzubrechen. Sie scheiterten zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr daran, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

