Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Brand eines Weinbergraupenfahrzeuges

Bild-Infos

Download

Wachenheim (ots)

Am 15.07.19, gegen 10:55 Uhr, wurde im Bereich der Wachtenburg von Zeugen eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Durch eine Funkstreifenbesatzung konnten im Bereich eines Wingerts, ca. 100 m hinter der Wachtenburg Personen angetroffen werden. Diese gaben an, dass ein Raupenfahrzeug, welches im Wingert eingesetzt war, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten sei. Ein 30-jähriger Mann, der mit dem Raupenfahrzeug gearbeitet hatte erlitt leichte Brandverletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Durch den Brand wurden auch zwei Wingerts-Zeilen und der Teile des Hangs beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wachenheim war mit drei Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell