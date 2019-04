Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Diesel abgezapft

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben in Höchenschwand Unbekannte aus einem Lkw Diesel abgezapft. Hierzu wurde an dem Lkw, der auf dem Parkplatz an der K 6555 an der südlichen Ausfahrt von Höchenschwand stand, der Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen. Ca. 300 Liter Diesel wurden gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell