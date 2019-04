Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Mann wird durch Hundebiss verletzt. Polizei sucht die Hundehalterin.

Freiburg (ots)

Ein nicht angeleinter Hund hat einen Radfahrer gebissen. Die Polizei sucht nach der bislang unbekannten Hundehalterin.

Der 35-Jährige fuhr am Samstagabend, den 30.03.2019, gegen 22 Uhr, mit einem Fahrrad an der Dreisam entlang in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Anwesens Kartäuserstraße 86 sei ihm eine Frau begegnet, die ihren Hund ohne Leine geführt habe. Das Tier habe ihn in den Oberschenkel gebissen. Die Frau hätte ihm nach dem Vorfall ihren Namen und eine Telefonnummer mitgeteilt. Er habe später festgestellt, dass die Nummer nicht vergeben war. Daraufhin erstattet er bei der Polizei eine Anzeige.

Um den Sachverhalt zu klären, sucht die Polizei nach der bislang unbekannten Frau. Sie soll circa 40-50 Jahre alt sein, etwa 170-175 cm groß, mit kurzen blonden Haaren. Sie habe einen grünen, knielangen Mantel getragen und mit badischem Dialekt gesprochen. Der Geschädigte hat einen schwarz-braun gefleckten Schäferhund beschrieben.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen (Tel. 0761 882-4221).

