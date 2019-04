Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstähle im Asylantenheim - 35-jähriger Bewohner steht im dringenden Tatverdacht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochmorgen (10. April) wurde die Polizei zum Diebstahl eines Kinderwagens in die Asylantenunterkunft in der Weinstockstraße gerufen. Dort wurden die Beamten auf einen Bewohner aufmerksam gemacht, der nicht nur den Kinderwagen, sondern auch Fahrräder im Haus gestohlen haben soll. Tatsächlich fand man bei dem 35-jährigen Eritreer in dessen Wohnung mehrere Kinderwagen, Fahrräder und offenbar auch andere Gegenstände, die teils aus dem gleichen Haus und aus dem Eigentum anderer Bewohner stammten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Diebstahls wurde eingeleitet.

