Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Quad kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt

57334 Bad Laasphe, Kreisstraße 36 (ots)

Am Samstagnachmittag, 30.03.2019 gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Quadfahrer die Kreisstraße 36 von Bad Laasphe her kommend in Richtung Hesselbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verliert er im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzt sich bei dem Unfall schwer und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

