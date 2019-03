Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei geparkte PKW beschädigt, Unfallverursacher flüchtet

57080 Siegen-Eiserfeld, Gilbergstraße (ots)

Am Samstagmorgen, 30.03.2019 in der Zeit zwischen 09:15 - 10:30 Uhr, wurden zwei geparkte Fahrzeuge durch einen noch unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-70990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell