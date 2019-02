Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 19. Februar 2019, 18.00 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Schwichteler Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin stand der 26-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. Februar 2019, um 18.30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Wallenhorst die Straße Campemoor mit einem Pkw Daimler Vito und kam mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn zu weit nach links. Hier stieß er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 57-Jährigen aus Brockum zusammen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig ins Dammer Krankenhaus. Sein 18-jähriger Mitfahrer, sowie der 57-Jährige blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. Februar 2019, um 06.30 Uhr, beabsichtige ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme von der Rottinghauser Straße auf den Südring aufzufahren und übersah hierbei einen 22-Jährigen aus Damme, der mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in Richtung Vördener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die Beteiligten unverletzt blieben. Über die Schadenshöhe liegen zurzeit keine Angaben vor.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19. Februar 2019 befuhr ein 36-jähriger Dinklager gegen 13.15 Uhr mit seinem Audi A 4 die Märschendorfer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Halterin, eine 37-jährige Dinklagerin ließ die Fahrt zu, obwohl wie wusste, dass der 36-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem stand der Dinklager unter Drogeneinfluss, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

