Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Bistro - drei Täter flüchtig

Freiburg (ots)

Mindestens drei männliche Personen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Bistro in Rheinfelden eingebrochen. Gegen 03.00 Uhr schlugen die Täter die Glastür des Bistros am Kirchplatz ein und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurden drei Spielautomaten aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Der akustische Alarm löste aus, woraufhin Zeugen auf den Einbruch aufmerksam wurden und drei männliche Personen beim Verlassen des Gebäudes sahen. Einer soll eine rote oder braune Hose und eine Basecap getragen haben, ein andere hatte eine grüne Umhängetasche dabei. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Auf weiteren Hinweise hofft das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623 7404-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell