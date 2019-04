Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Über eine Terrassentüre verschafften sich unbekannte Täter am Dienstagabend zwischen 20.20 Uhr und 21.45 Uhr Zutritt in ein Zweifamilienhaus in der Hüsinger Straße. Im Haus wurden hauptsächlich die drei Schlafzimmer sowie das Badezimmer im 1. Obergeschoß durchwühlt. In der Einliegerwohnung, welche durch eine Treppe im Haus zugänglich ist, wurden Schränke geöffnet und ein Nachtisch durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die EG Dreiländereck (07621/1760) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in oder um die Hüsinger Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

