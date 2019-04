Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Unfall verursacht und abgehauen

Freiburg (ots)

Von Haagen her kommend in Richtung Willingen befuhr am Dienstag gegen 21.10 Uhr ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Renault Kangoo die K 6344. Dabei kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches aus unbekannten Gründen auf nach links auf die Gegenfahrspur kam. Dabei berührten sich die beiden Außenspiegel, der komplett am Renault beschädigt wurde. Das blaue Verursacherfahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Personen wurden keine verletzt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell