Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem Pedelec-Fahrer kam es am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Heldelinger Straße. Die 35 Jahre alte BMW Fahrerin befuhr von der untergeordnete Straße "Im Sandacker" auf den Geh- und Radweg der Heldelinger Straße ein. Von Weil-Märkt kommend befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec die Straße in Richtung Ortsmitte Weil-Haltingen. Beim Einfahren missachtete die BMW-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers und es kam zu einem Streifvorgang, bei dem der 57-jährige stürzte. Dabei zog er sich Gesichtsverletzungen zu, ein Fahrradhelm hatte der Mann getragen. Durch das DRK wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Pedelec 70 Euro. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

