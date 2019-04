Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Imbiss - Geldspielautomaten ausgeräumt

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Imbiss in Weil am Rhein gewaltsam eingedrungen und haben die dortigen Geldspielautomaten ausgeräumt. Der oder die Täter warfen ein Scheibe der Haupteingangstüre ein und verschafften sich so Zutritt zum Imbiss, der in der Burgunder Straße in Haltingen liegt. Mit massiver Gewaltanwendung wurden die dort aufgestellten Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindlichen Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

