Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: BMW kracht in Leitplanke - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

In eine Leitplanke ist am Dienstagmorgen ein 63 Jahre alter BMW-Fahrer zwischen Waldshut und Tiengen gekracht. Dieser war gegen 10:45 Uhr von der B 34 abgefahren und kam auf dem Ausfahrtsast in Richtung Küssaberg in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Sein Auto prallte gegen die Leitplanke. Entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung kam der Pkw auf der Straße zum Stillstand. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Es besteht der Verdacht, dass sich dieser nicht wie vorgeschrieben angeschnallt hatte. Er kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden daran liegt bei rund 3000 Euro, an der Leitplanke bei rund 2000 Euro.

