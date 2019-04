Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener auf Straße angefahren

Zu einem Unfall mit einem Fußgänger kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 04.00 Uhr. Ein 48 Jahre alter Mann war stark alkoholisiert zu Fuß mittig auf der B 34 von Rheinfelden in Richtung Bad Säckingen unterwegs. Er lief auf der Mittellinie, um sich zu orientieren. Ein aus Bad Säckingen kommender Autofahrer sah den Mann rechtzeitig und fuhr langsam an ihm vorbei. Als er im Rückspiegel erkannte, dass der Fußgänger weiterhin mitten auf der Straße lief, wendete er sein Fahrzeug und stellte es an der Bushaltestelle am Bahnhof Beuggen ab. In diesem Moment kam aus Rheinfelden ein 44 Jahre alter Mann mit seinem VW Up angefahren. Plötzlich stolperte der Betrunkene auf den rechten Fahrstreifen und knallte an den linken Außenspiegel des VWs, welcher komplett abgerissen wurde. Weiter kam es zu einer leichten Splitterung der linken Seitenscheibe. Durch den Aufprall wurde der Mann auf die Straße geworfen, verletzte sich glücklicherweise aber nicht. Als die Polizei eintraf, gab der Mann seine Schuld den Beamten gegenüber zu und wurde von einem Arzt auf Verletzungen untersucht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

