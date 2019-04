Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer gestürzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher im Kreuzungsbereich der Josefstraße/ Kaminfegerstraße. Mit ihrem Mitsubishi Colt befuhr die Josefstraße eine 43 Jahre alte Frau und übersah im Kreuzungsbereich den von rechts kommenden und bevorrechtigten Roller-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nicht, jedoch wich der Jugendliche aus und kam dabei zu Fall. Durch das DRK wurde der junge Mann ins Krankenhaus verbracht. An seinem Peugeot Roller entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

