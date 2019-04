Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - L 156 - Pkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf dem Dach liegen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019, befuhr gegen 13.15 Uhr eine 18jährige Autofahrerin die L 156 von Titisee-Neustadt in Richtung Lenzkirch. Ihren Angaben zufolge, sei ihr in Höhe Kläranlage ein roter Linienbus auf ihrem Fahrstreifen entgegen gekommen. Deshalb habe sie nach rechts ausweichen müssen und sei dabei von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der Fahrer des Linienbusses konnte ermittelt und befragt werden. Angesichts sich widersprechender Aussagen zum Unfallhergang und zur Ursache, werden Unfallzeugen, beispielweise im Linienbus mitfahrende Fahrgäste, gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

