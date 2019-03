Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall an Stoppstelle

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag 11.03.2019 gg. 16:35 ereignete sich am Rimsinger Ei ein Verkehrsunfall bei dem zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Ein Pkw Fahrer welcher von Breisach kommend die B 31 am Rimsinger Ei in Richtung Oberrimsingen ausfahren wollte missachtete an der dortigen Stoppstelle die Vorfahrt eines aus Richtung Autobahn heranfahrenden Pkw. Durch den Zusammenprall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 16.000 Euro.

