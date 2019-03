Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönenberg: Sommerreifen im Winter - 120m lange Rutschfahrt endet mit Totalschaden

Am Montagmittag gegen 11.30 Uhr fuhr ein Autofahrer mit Sommerreifen auf dem Gemeindeverbindungsweg von der Stuhlsebene in Richtung Schönenberg. In einer Kurve rutschte das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn geradeaus in eine steil abfallende Wiese und hier etwa 120 Meter weiter. An einem Anwesen in der Belchenstraße wurde die Fahrt dann von einem Wohnanhänger und einer Steinsäule gestoppt. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Fahrer wird angezeigt.

