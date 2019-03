Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: ausgesetzter Hund aufgefunden

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldungen) -

Rheinhausen: ausgesetzter Hund aufgefunden

Am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde von einem Security Mitarbeiter der ENBW Anlage ein ausgesetzter Hund gemeldet. Das Tier (vermutlich ein Appenzeller) wurde mit einem Zimmermannsstrick an den Zaun der ENBW Anlage angebunden und augenscheinlich ausgesetzt. Beamte des Polizeireviers brachten den Vierbeiner ins Tierheim. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

