Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet: 20-jähriger Mann nach Bedrohung an einer Schule und Sachbeschädigung festgenommen - Richter ordnet Unterbringung in psychiatrischer Einrichtung wegen weiterer Taten an

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg gegen einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen angeordnet, der am Mittwochvormittag an einer Gewerbeschule im Stadtgebiet für Aufregung gesorgt hatte.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der junge Mann zunächst gegen 08.15 Uhr im Bereich der Schulkantine mit einem Messer in der Hand gegenüber drei etwa gleichaltrigen Schülerinnen eine drohende Haltung eingenommen. Anschließend, so die bisherigen Erkenntnisse, verließ der Mann das Gebäude, durchstach auf dem Schulparkplatz an zwei abgestellten Autos Reifen und entfernte sich.

Durch die hinzugerufene Polizei konnte der Tatverdächtige kurz nach den Vorfällen im Stadtgebiet festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich, dass der Mann im Hinblick auf zwei weitere Taten dringend tatverdächtig ist. Nach den bisherigen Erkenntnissen warf er Mitte letzter Woche u. a. einen Stein in die Windschutzscheibe eines anfahrenden Autos nahe des Bahnhofs in Müllheim. Zudem soll er mutmaßlich vor etwa einem Monat eine Geschädigte in der Nähe des Stühlinger Rathauses in Freiburg ins Gesicht geschlagen haben, so dass diese zu Boden stürzte und sich verletzte (Pressemeldung dazu siehe unten!).

Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

wr

Pressemeldung vom 11. März 2019, 16.58 Uhr:

Junge Frau von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht!

Freiburg Am heutigen Morgen (11.03.) gegen 7.30 Uhr wurde eine 17-Jährige von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Die männliche Person war am Hauptbahnhof in dieselbe Straßenbahn (Linie 1) wie die junge Frau und ihre weibliche Begleitung eingestiegen, wo er die jungen Frauen das erste Mal ansprach. Am Rathaus im Stühlinger sind der Unbekannte und die zwei Minderjährigen ausgestiegen, wo er die beiden Frauen fußläufig verfolgte und weiterhin mehrmals ansprach. Nachdem sie ihn abgewiesen hatten, schlug der Unbekannte der 17-Jährigen unvermittelt in ihr Gesicht und ging in Richtung des Hauptbahnhofs zu Fuß flüchtig. Die 17 Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die unbekannte männliche Person wird wie folgt beschrieben: circa 18 Jahre alt, rundes Gesicht, mittel-/osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarzer Dreitagebart und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder gesuchten Person geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord, 0761/882-4221, zu melden.

hm

