POL-ME: Unfall mit einer schwer- und einer leichtverletzen Person -Monheim- 1902154

Am Samstagnachmittag des 23.02.2019, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Monheimer mit seinem Ford Fiesta die innerstädtische Straße Rathausplatz in Richtung Krischerstraße. In Höhe Monheimer Tor bremste er bis zum Stillstand ab, um einer 56-jährigen Monheimerin das Überqueren der Fahrbahn an einer Fußgängerquerungshilfe zu ermöglichen. Ein direkt hinter dem Ford fahrender 25-jähriger Monheimer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Der Ford wurde dadurch nach vorne geschoben und erfasste die sich zwischenzeitlich auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin. Sie wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin sowie eine 20-jährige Beifahrerin im Ford wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, während die 20-Jährige zur stationären Behandlung verblieb. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3500 Euro. Durch die Feuerwehr wurden ausgetretene Betriebsstoffe abgestreut. Die Unfallstelle blieb bis ca. 16:30 Uhr teilweise gesperrt.

